19 Haziran 2018 Salı

Ronaldo Hesabı Kesti


🕑 14:30 - İspanya mahkemeleri Ronaldo’ya iki yıl ertelemeli hapis ve 18.8 milyon euroluk para cezası verdi. 🕑 20:40 - Ronaldo, İspanya’ya karşı hat-trick yaptı.
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