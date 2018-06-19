19 Haziran 2018 Salı

Ronaldo Zirveye Yürüyor

Dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncular: 🇮🇷 Ali Daei: 109 🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 84 🇭🇺 Ferenc Puskas: 84
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