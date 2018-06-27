27 Haziran 2018 Çarşamba

Messi Finale Yürür mü?


Gördüğüm en güzel resim altı yorumu : Rojo, Messi'yi son 16 turuna taşıyor..
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