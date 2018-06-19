19 Haziran 2018 Salı

Yeni Bir Rekor Daha


39 yaşındaki Rafael Marquez, beş farklı Dünya Kupası’nda forma giyen üçüncü oyuncu oldu. 🇲🇽 Antonio Carbajal (1950-66) 🇩🇪 Lothar Matthaus (1982-98) 🇲🇽 Rafael Marquez (2002-2018
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