17 Haziran 2018 Pazar

Nijerya'nın Forması Sıradışı

Nike'ı yıllardır dümdüz sadece logosu olan sade formaları nedeniyle çok eleştirdim. Nijerya için yaptıkları tasarım çok sıradışı. Devamını bekliyoruz.
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