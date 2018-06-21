21 Haziran 2018 Perşembe

Kupanın En İyi Forvet İkilisi


Suarez ve Cavani Dünya Kupasında Uruguay'ın forvet hattı... Daha iyisi kağıt üstünde yok ama bakalım nereye kadar gidecekler.
Ortayı Yapan zaman:
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