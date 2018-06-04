19 Haziran 2018 Salı

4x4

Dört farklı Dünya Kupası’nda gol atmayı başaran oyuncular: 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🇩🇪 Miroslav Klose 🇧🇷 Pele 🇩🇪 Uwe Seeler
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