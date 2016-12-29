29 Aralık 2016 Perşembe

B.Dortmund Seyirci Sayısı


Dortmund'un bu sezon evindeki 8 maçı 648.579 taraftar izledi BJK, FB ve GS'ın evlerinde oynadığı toplam 24 maçtaki taraftar sayısı: 578.055
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