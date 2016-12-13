13 Aralık 2016 Salı

Ronaldo Messi Aynı Takımda Olursa !


Cristiano: "Messi ile aynı takımda oynamak ilginç olurdu. Eğer böyle olsaydı, Ballon d'Or ödülünü Messi'den daha fazla kazanırdım."
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