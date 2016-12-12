12 Aralık 2016 Pazartesi

CL Son 16 Eşleşmeler / Tur Tahminleri


Bu seviyede çok zayıf takım yok tabii ki ama Arsenal'de de ne şans var kardeşim? Her sene Barcelona ya da B.Münih çekiyor adamlar.
Artık burada gelenek olan tur tahminlerimi yapayım...Farklı düşünen yorumlara yazsın.

M.CITY-REAL MADRİD-B.DORTMUND-B.MÜNIH-JUVENTUS-A.MADRİD-BARCELONA-SEVILLA...
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