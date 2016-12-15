15 Aralık 2016 Perşembe

CR7 ve 500 Golü


Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 500 gole ulaştı. Real Madrid (377) Manchester United (118) Sporting Lizbon (5)
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