9 Aralık 2016 Cuma

NDJ'dan Taraftara Mesaj


Nigel de Jong: "İyi günde de, kötü günde de, başını her zaman dik tut! Asla pes etme!
Ortayı Yapan zaman:
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