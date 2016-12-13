13 Aralık 2016 Salı

Hagi > Messi > Ronaldo


Hagi: "Messi, tekniği üst düzey, saf yetenek bir oyuncu. Tenisle kıyaslarsak, Messi için Federer diyebiliriz. Ronaldo ise Djokovic olurdu."
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