9 Aralık 2016 Cuma

CL Haftanın Futbolcusu Arda


CL maçında 3 gol 1 asist ile El Clasico da kendine dönen şimşekleri geri çevirmiş oldu Koca Kafa...Tebrikler diyelim.
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