16 Aralık 2016 Cuma

Bir Zamanlar Ronaldo


Tabii ki Fenomen olan Ronaldo...İnter günlerinden bir anı,Buffon'un Parma'da olduğu döneme ait bir maç.
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