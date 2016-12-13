13 Aralık 2016 Salı

Galatasaray 3- Gaziantepspor 1


Maç yazılacak maç değildi...Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

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