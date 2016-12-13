13 Aralık 2016 Salı

CR7 Hak Etti

Cristiano Ronaldo's 2016: Games: 55 💪🏼 Goals: 51 ⚽️ Assists: 17 🎯 Champions League: 🏆 EURO 2016: 🏆 Ballon d'Or: 🏆
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