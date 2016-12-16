16 Aralık 2016 Cuma

İtalya'nın Kaleci Geleneği


Yıllardır kaleci sıkıntısı çekmeyen İtalya'da Zenga, Pagluica, Peruzzi, Buffon derken sıra Donnarumma'ya geliyor.
Ortayı Yapan zaman:
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