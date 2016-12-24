24 Aralık 2016 Cumartesi

Arshavin & Mesut Özil



Andrey Arshavin for Arsenal: 8709 minutes 31 goals 46 assists Mesut Özil for Arsenal: 11650 minutes 29 goals 49 assists
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