13 Aralık 2016 Salı

Futbolun Kralları

The Ballon d'Or: '08: CR7 '09: Messi '10: Messi '11: Messi '12: Messi '13: CR7 '14: CR7 '15: Messi '16: CR7
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