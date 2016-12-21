21 Aralık 2016 Çarşamba

Tüm Kupalar Zidane'ın


Real Madrid ile 37 maçtır mağlup olmayan Zidane,1 yılını doldurmadan 3 kupa kazandı Şampiyonlar Ligi ✅ UEFA Süper Kupa ✅ Dünya Kulüpler ✅
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