9 Aralık 2016 Cuma

C.Ronaldo Asist Kralı


Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok asist yapan oyuncular: [30] C.Ronaldo [30] Ryan Giggs [24] Lionel Messi [22] Mesut Özil [22] Ibrahimovic
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