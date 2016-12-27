27 Aralık 2016 Salı

Retro Forma # Necati Ateş

Necati Ateş: Her şeyin en iyisini yapan Türkiye’nin bir numaralı kulübünün geçmişinde, zaferinde yer almak gurur verici.
Ortayı Yapan zaman:
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