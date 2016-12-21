21 Aralık 2016 Çarşamba

Pep'in Barcelona'sı


Wenger: "Karşılaştığım en iyi takım Pep'in Barça'sıdır. Messi, Xavi, Iniesta genç ve başarıya açlardı. Nasıl bir takım olduğunu hayal edin."
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