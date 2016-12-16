16 Aralık 2016 Cuma

Kemik Defansın Kralı


Topa sert defans oyuncusu denince aklıma gelen ilk adamlardan biri Stam olmuştur her daim...Baggio ile top kapma mücadelesi yaparken.
Ortayı Yapan zaman:
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