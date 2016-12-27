27 Aralık 2016 Salı

Retro Forma # Hasan Şaş


Hasan Şaş: Galatasaray, Türkiye’nin bir numaralı kulübüdür. 2 Avrupa kupamız var. Herkes o 2 kupayı kazanınca bizimle boy ölçüşebilir.
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