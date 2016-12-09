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9 Aralık 2016 Cuma
Messi & Ronaldo
Lionel Messi + Cristiano Ronaldo: 1.269 Maç
982 Gol
47 Kupa
7 Ballon d'Or
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Cuma, Aralık 09, 2016
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Etiketler:
Cristiano Ronaldo
,
Messi
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