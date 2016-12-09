9 Aralık 2016 Cuma

Messi & Ronaldo


Lionel Messi + Cristiano Ronaldo: 1.269 Maç 982 Gol ⚽️ 47 Kupa 🏆 7 Ballon d'Or 🏅
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