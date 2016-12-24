24 Aralık 2016 Cumartesi

Hafta Sonu Futbol


24 Aralık 2016, Cumartesi

13:00 Medicana Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Avaz)
13:00 Boluspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)
16:00 Adanaspor - Medipol Başakşehir (LigTV)
16:00 Balıkesirspor - Elazığspor (TRT Avaz)
18:30 Samsunspor - Göztepe (TRT Spor)
19:00 Beşiktaş - Gaziantepspor (LigTV)
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