Yunus; Hayalim Şampiyonluk

2007’de Galatasaray’ın içine girdim. Şu anda 2022’deyiz. Galatasaray’da büyüdüğüm. Galatasaray’da kaptanlık hayalim tabii ki var. Önce burada uzun yıllar oynayıp şampiyonluklarla kupalar kaldırdıktan sonra kaptanlık yapmak isterim. Bu benim için çok büyük onur ve gururdur.” şeklinde konuştu.
Galatasaray’da mutlak başarı hedeflediğini ifade eden milli futbolcumuz, “Gençler Türkiye’de oynamak istiyorlar. Çok özel yetenekte oyuncularımız var. Önemli olan bu gençlerin oynatılması.Bir sene oynadım ve şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Önce çıktığın yere faydalı oynamak daha önemli. Bu aidiyet duygusu ile ilgili bir şey. İlk önce hedefim Galatasaray’da kupalar ve şampiyonluklar yaşamak. Sonrasında tabii ki Avrupa hayalim var ama önce Galatasaray’a fayda sağlamak istiyorum. Çocukluktan beri bu hayali kuruyorum. İlk hedefim kalıcı olarak oynamak.”
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