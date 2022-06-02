2 Haziran 2022 Perşembe

Kupa Yine Messi'nin


 Güney Amerika şampiyonu Arjantin ile Avrupa şampiyonu İtalya maçını 3-0 Arjantin kazandı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 