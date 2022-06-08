8 Haziran 2022 Çarşamba

Pele & Neymar


 🇧🇷 Neymar, Brezilya adına 4 gol daha kaydetmesi halinde, Pele'yi geçerek Brezilya'nın en golcü ismi olacak.

⚽ 77 - Pele ⚽ 74 - Neymar
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