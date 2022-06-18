18 Haziran 2022 Cumartesi

Harry Kewell Celtic'te


 Bir dönem Galatasaray forması giyen Harry Kewell, yeni sezonda Celtic'in teknik ekibinde yer alacak.

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