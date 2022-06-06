6 Haziran 2022 Pazartesi

Eski Güzel Günler


 Cristiano Ronaldo: "Zaman alacağını biliyorum ama Manchester United'ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum."

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