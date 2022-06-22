22 Haziran 2022 Çarşamba

Mane'nin Liverpool'a Vedası


 Liverpool formasıyla 6 sezonda;

258 maç, 120 gol & 38 asist.
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 