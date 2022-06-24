Okan Buruk'tan Açıklama

Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı, sevgilerimi, hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Bizim için, benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık gördükleri için başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Galatasaray için çok değerli bir yönetim. Değerli başkanımız göreve geldi. Onlara hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Onların gelmeleriyle birlikte özellikle Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanı oldu. Bu kombinelere de büyük ölçüde yansıdı, yansıyacak. Hedeflerimiz Galatasaray olarak değişmez, hiçbir zaman değişmeyecek. Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için ben, ekibim, sayın başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Özellikle geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa sürede kaldırmaya çalışacağız. Şu andaki ilk hedefimiz işe başlamak, işimizi yapmak, taraftarı heyecanlandırmak.”
“Tabii ki taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var. Doğrusu ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Sayın başkanımız, yönetimimiz de bu anlamda bizim iyi kadro oluşturmamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, yapacaklardır. Biz de bu kadroyu oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray taraftarının hak ettiği güzel günlere ulaşacağız. Kazanan, dominant, sahada her şeyini veren, rakibine karşı sahada üstünlük kuran bir takım ortaya koymaya çalışacağız. Hem kendi ekibime, oluşturacağımız kadroya, mevcut oyuncuların hepsine güveniyoruz. Geçen seneyi kapattık. Bitti. Tüm oyuncularımızı psikolojik olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Bu sene şampiyonluk yolunda elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Taraftarımızla birlikte çok büyük bir sinerji yaratıp en kısa süre içinde hak ettiğimiz, istediğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bundan sonrası için de Avrupa’da olan bir Galatasaray tek hedefimiz.”
“Bugün benim için çok önemli bir tarih. 24 Haziran. Galatasaray’a hoca olarak imza attım. Onun dışında oğlumun da doğum günü. O anlamda hem baba olma duygusunu yaşadığım hem de Galatasaray’a imza attığım bir gün. Oğlumun doğum gününü kutluyorum. Onun için çok güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en büyük mutluluğu o duydu. İnşallah ona yakışır, onun hak ettiği başarıları, onun güldüğü günleri de hem biz yaşayacağı hem de taraftarımıza yaşatacağız.”
“Dün Florya’da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşayıp geçirdiğimiz günleri tekrar andım. Çok mutlu günler geçirdi. 7 şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası kazandım. Çok güzel günler yaşadım orada. O hatıraları aklımda tutmuşum. İnşallah bu sene de tekrar şampiyonluk yaşadığımız günler, hatıralar bizi bekliyor.”
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