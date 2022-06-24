Okan Buruk Galatasaray'da

Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik. Bütün taraftarlarımıza teşekkür gönderiyorum. Kombinelerimiz büyük bir satış hızına erişti. Localarımız da doldu diyebilirim. Bir-iki tane yedekte tutuyoruz. Onun için bütün taraflarıma şükranlarımı gönderiyorum. Çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayacaklarından eminim. Daha ilk günden bunu gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük bir teşekkürü hak ediyorlar.”
“Bugün Galatasaraylı Okan Buruk’un yuvasın dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Okan kardeşimin bugün bizimle olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil. Daha önce yakaladığı başarılarla burada olmayı, bu kulübe hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Galatasaray’ın gelenekleri içerisinde yetişen, Galatasaraylı kimliğini her zaman ifade eden Okan Buruk hocamız ile imza atıyoruz. Galatasaray içindeki değerleri daha güçlü şekilde koruyabilmemiz için bu imzanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs’ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992’de Galatasaray formasını bir Bakırköyspor maçında ilk kez giydi. 17 Mayıs 2000’de o kupayı gözyaşları içinde kaldırdı. Çok net hatırlıyorum. 17 Mayıs 2000’deki maçı izlemiştik. Okan hocanın kulübeden çıkışı, saha koşarak arkadaşları ile birlikte yumak haline gelmesi gözlerimin önünden gitmiyor. Kulübedeydi, ayakkabılarının arkasına basmış koşuyordu. O heyecan ve duygu seli gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Gerçek bir Galatasaraylının heyecanını yaşıyordu. Okan hoca, Türkiye’de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri. Şu anda kulübümüze hizmet etmek için burada. İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray artık bize daha yakın. Galatasaray’ın mali açıdan güçlü, sürdürülebilir başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu sadece benim değil her Galatasaray’ın çocuklarına, torunlarına borcu olduğuna inanıyorum. Okan hocamıza ve ekibine bu sonsuz görevde başarılar diliyorum. Tüm Galatasaray camiası için bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder