8 Haziran 2022 Çarşamba

Modric İle 1 Yıl Daha


 ✍️ Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

🗒️ Modric'in Real Madrid kariyeri; 🏆 x5 Şampiyonlar Ligi 🏆 x4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 🏆 x3 UEFA Süper Kupası 🏆 x3 La Liga 🏆 x1 İspanya Kupası 🏆 x4 İspanya Süper Kupası
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