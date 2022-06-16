16 Haziran 2022 Perşembe

Hedef 15


 🏆 Florentino Perez: "Real Madrid durmayacak. Biz ve taraftarlarımız her zaman daha fazlasını istiyoruz. Hepimiz 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz."

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