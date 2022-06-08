8 Haziran 2022 Çarşamba

Akman's


 Ayhan Akman'ın büyük oğlu Hamza Yiğit U-19 kategorisinde, küçük oğlu Efe de U-16 kategorisinde Galatasaray formasıyla şampiyon oldu. Bir babanın haklı gururu..

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