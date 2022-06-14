14 Haziran 2022 Salı

Nunez Liverpool'da


 Darwin Nunez, 100 milyon euro karşılığında Liverpool ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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