14 Haziran 2022 Salı

Terminatör Haaland


 🇸🇯 Norveç Milli Takımı

⛳ 21 maç ⚽️ 20 gol 🇦🇹 Salzburg ⛳ 27 maç ⚽️ 29 gol 🇩🇪 Dortmund ⛳ 89 maç ⚽️ 86 gol 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 👀
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