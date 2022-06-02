Daha İyisi Yok

2 Haziran 2022 Perşembe

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⚽ 973 maç

⚽ 764 gol ⚽ 331 asist 🏆 40 kupa 🏆 58 frikik golü 🏆 55 hat trick 🏆 7 Ballon Dor 🏆 6 Altın Ayakakbı 🏆 6 FIFA Yılın Oyuncusu 🏆 2 UEFA Yılın Oyuncusu
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