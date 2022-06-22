22 Haziran 2022 Çarşamba

Doğru Zaman Doğru Yer


 Sadio Mane: "Bayern Münih'i çok seviyorum, sonunda buradayım. Doğru zamanda transfer oldum. Bayern Münih ile sayısız başarı yakalamak istiyorum, hazırım."

Ortayı Yapan zaman:
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