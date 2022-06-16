16 Haziran 2022 Perşembe

Hazır mısınız


 Dünya kupasına katılacak tüm takımlar belli oldu.

Ortayı Yapan zaman:
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