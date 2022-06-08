8 Haziran 2022 Çarşamba

Mancini & Selçuk


 Selçuk İnan: "Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine, bir hafta boyunca bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi…"

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