14 Haziran 2022 Salı

Madrid'in Yeni Transferi


 Real Madrid orta sahası Aurélien Tchouaméni'ye emanet.

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