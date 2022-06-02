2 Haziran 2022 Perşembe

Biz Daha İyisini Yapana Kadar


 2000 yılından sonra futbolda kulüp bazında en çok uluslararası kupa kazanan ülkeler sıralaması. (Şampiyonlar Ligi, Uefa Kupası, Konferans Ligi ve Süper Kupa)

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