29 Haziran 2022 Çarşamba

Falcao RV Devam


 Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, Radamel Falcao'nun gelecek yıl da takımda kalacağını açıkladı. Hala maaşının bir kısmını GS ödüyor o da ayrı konu.

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