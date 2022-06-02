2 Haziran 2022 Perşembe

İnanılmaz


 L'Equipe, İskoçya'yı 3-1 yenen Ukrayna için "İnanılmaz Ukrayna" manşetini atmış logosunu da Ukrayna bayrağı renklerine boyamış .

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 