2 Ağustos 2019 Cuma

Yeni Yapılanma Başarısı




🇳🇬
Valentine Ozornwafor
🇹🇷
Adem Büyük
🇳🇱
Ryan Babel
🇹🇷
Şener Özbayraklı
🇸🇪
Jimmy Durmaz
🇨🇮
Jean Michael Seri
🇹🇷
Okan Kocuk
🇹🇷
Emre Mor
💰
Toplam bonservis: 2.4 M €
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